اسطورة أرسنال السابق: محمد صلاح اوقف الجانرز

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

هاجم بول ميرسون​ اسطورة نادي ارسنال​ الانجليزي السابق اداء لاعبي الغانرز بعد الخسارة أمام ​ليفربول​ بملعب "آنفيلد بنتيجة 3-1 ببطولة ​الدوري الانكليزي الممتاز​.

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ونشر موقع فوتبول لندن البريطاني تصريحات ميرسون التي اتت على الشكل التالي: "عندما تذهب لملاقاة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري، عليك أن تستغل الفرص التي تأتي إليك لتسجيلها".

واضاف: "لكن آرسنال لم ينجح في التعامل معها، وعندما يسجل الموهوب محمد صلاح هدفًا رائعًا، لن تستطيع أن تفعل أي شيء وعليك فقط أن ترفع يديك مندهشًا بما قام به".