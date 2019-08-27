اسطورة أرسنال السابق: محمد صلاح اوقف الجانرز

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
هاجم بول ميرسون اسطورة نادي ارسنال الانجليزي السابق اداء لاعبي الغانرز بعد الخسارة أمام ليفربول بملعب "آنفيلد بنتيجة 3-1 ببطولة الدوري الانكليزي الممتاز.
ونشر موقع فوتبول لندن البريطاني تصريحات ميرسون التي اتت على الشكل التالي: "عندما تذهب لملاقاة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري، عليك أن تستغل الفرص التي تأتي إليك لتسجيلها".
واضاف: "لكن آرسنال لم ينجح في التعامل معها، وعندما يسجل الموهوب محمد صلاح هدفًا رائعًا، لن تستطيع أن تفعل أي شيء وعليك فقط أن ترفع يديك مندهشًا بما قام به".
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