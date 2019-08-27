ماينز​ الالماني ينجح في إعادة لاعب هوفتهايم

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

اعلن نادي ​ماينز​ الالماني رسمياً عن استعادة مهاجمه المجري الدولي آدم ​شالاي​ قادماً من ​هوفنهايم ​خلال الانتقالات الصيفية الجارية.



ووقع شالاي، اليوم على عقد لمدة عامين ينتهي في 30 حزيران 2021، وعلى الرغم من أن عقده مع هوفنهايم لا يزال ساريًا حتى نهاية الموسم، إلا أنه انتقل إلى ماينز في صفقة انتقال حر.

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وقال روفن شرودر، المدير الرياضي لماينز إن شالاي سيكون اضافة قوية للفريق داخل وخارج الملعب".

واضاف:" آدم الذي لعب 56 مباراة دولية، يعرف مكان المرمى ويمتلك بالإضافة إلى ذلك شخصية جيدة ومميزات قيادية".

وكان شالاي لعب في صفوف ماينز ما بين 2010 حتى 2013، وشارك في 113 مباراة مع هوفنهايم أحرز فيها 25 هدفًا.