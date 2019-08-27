جلسة أحيرة تحسم رحيل «المنبوذ» عن انتر ميلان

Advertisements

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

تنتظر إدارة نادي إنتر ميلان اجتماع مرتقب بينها وبين إدارة نابولي لحسم صفقة الأرجنتيني ماورو إيكاردي​، وانتقاله إلى نابولي، هلال سوق الانتقالت الصيفية الجارية.



سيراقب ​نابولي​ عن كثب الاجتماع الذي سيعقد بين الأرجنتيني ​ماورو إيكاردي​ وناديه ​إنتر ميلانو​ قبل أن يقرر "فقراء الجنوب" اتخاذ الخطوة الأخيرة إتجاه اللاعب والمفاضلة بينه وبين ​فيرناندو يورينتي​ المهاجم السابق لتوتنهام.

وبحسب مصادر شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية وصحيفة "كوريري ديلو سبوت" فإن نابولي سيعقد محادثات مع وكيل يورينتي الثلاثاء، وتأتي حقيقة أنه لاعب حر لتزيد من فرص انضمامه إلى ملعب سان باولو علماً أن النادي الجنوبي لم يفقد الأمل حتى الآن في التعاقد مع إيكاردي.

Advertisements

ويتمسك المهاجم بخيط رفيع ليتمكن من البقاء مع الإنتر، والعمل على إقناع ​أنطونيو كونتي​ بقدراته، وهو ما أكدته وكيلة أعماله وزوجته ​واندا نارا​.

وعلى الرغم من موقف إيكاردي ووكيلته إلا أن المصادر أكدت أن مسؤولي النيراتزوري سيخبرانهما مجدداً بأن الأرجنتيني خارج خطط ومشروع النادي بشكل كامل، وسيمنحونه حرية الرحيل لأي نادٍ يرغب فيه.

أما بالنسبة إلى فيرناندو يورينتي فإن صحيفة "إل كوريري" أكدت أن نابولي يجهز له عرضاً يمتد لعامين، يحصل بموجبه على 2.5 مليون يورو في الموسم، وهو ما يبدو عرضاً جيداً بالنسبة للمهاجم الإسباني المخضرم.