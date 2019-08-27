شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم السعودية.. الكويت تستضيف «الكونغرس الآسيوي 2020» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) رجَّحت مساعي المملكة العربية السعودية ممثلة بالاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، استضافة دولة الكويت لـ«الكونغرس الآسيوي 2020». رجَّحت مساعي المملكة العربية السعودية ممثلة بالاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، استضافة دولة الكويت لـ«الكونغرس الآسيوي 2020». وكانت المملكة قد سعت لإقناع اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية والجمعية العمومية، بأحقية الكويت في استضافة هذا الحدث، رغم المحاولات القطرية العبثية لترجيح كفة كوريا الجنوبية.



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