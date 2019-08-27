تعرف على منافس بيراميدز نادى بلوذداد الجزائرى...

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة بيراميدز وبلوذداد الجزائرى يخوض فريق بيراميدز مع نظيره بلوزداد الجزائرى فى منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ، فى لقائى الذهاب و العودة . بيراميدز يفوز على ايتوال دو الكونغولى

وتأهل بيراميدز الى دور الـ 32 بعد الفوز على ايتوال دو الكونغولى، فى مباراتى الذهاب و العودة بنتيجة 5/1 .





وقبل المواجهة المرتقبة نرصد أهم المعلومات عن المنافس الجزائرى ..

تأسس النادى الجزائرى عام 1962 ، و ترجع تسميته بهذا الأسم بعد دمج نادى الوداد الرياضى مع نادى اتليتكو بلكور

يتولى تدريب الفريق السيد عبد القادر عمراني، فى ديسمبر 2018 خلفًا للسيد الطاهر شريف الوزاني.

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يرتدى الفريق القميص الأبيض و عليه شعار أحمر بحرف الـ V نسبة الى الانتصار

ويسمى أيضا الفريق بالشباب الكبير بسبب الأرقام القياسية التى لم يسبقه غيره من اندية الجزائر فى تحقيقها.

ويٌعد بلوزداد أكثر الأندية الجزائرية تميزا من حيث الإنجازات بجانب وفاق سطيف و مولودية الجزائر وشبيبة القبائل ، حيث توج بعدة بطولات ، و هى الدورى الجزائرى 6 مرات ، و كاس الجمهورية 8 مرات ، بالإضافة إلى كأس السوبر مرة واحدة ، و الرابطة الوطنية مرة .

بلوزداد هو اول نادى جزائرى يشارك فى بطولة كأس إفريقيا للأندية الأبطال ، وكان ذلك موسم 1969 / 1970

من أكثر الأندية مشاركةً في دوري القسم الأول بواقع 55 موسمًا ، ومن أشهر نجومه الأسطورة الجزائرية حسان لالماس.