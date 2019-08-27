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شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يطالب الأهلى ببقايا صفقة متولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طالب مسئولو النادى الإسماعيلى نظراءهم فى الأهلى بباقى حقوقهم فى صفقة انتقال محمود متولى إلى القلعة الحمراء فى الانتقالت الصيفية الحالية.
ويحق للإسماعيلى الحصول على لاعب إعارة أو بيع نهائى من الأهلى كما ينص العقد المبرم بين الطرفين بخلاف الجانب المادى الأمر الذى لم يتحقق حتى هذه اللحظة وجعل مسئولى الدرايش يطالبون بحقوققهم كاملة فى صفقة متولى.
ويرغب الإسماعيلى فى الحصول على خدمات باسم على الظهير الأيمن للقلعة الحمراء والذى ظل حبيسا لدكة البدلاء طوال الفترة الماضية على الرغم من تعاقب العديد من الأجهزة الفنية على تدريب الأحمر بسبب كثرة إصابات اللاعب.
وتعاقد الاهلي مع محمود متولي قادماً من الأسماعيلي مقابل 15 مليون جنيه حيث وقّع اللاعب على عقد مدته خمسة مواسم وظهر اللاعب في تدريبات الأهلي الماضية وتم قيده في قائمة الفريق المحلية .
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