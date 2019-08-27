شكرا لقرائتكم رمضان صبحى يخوض تدريبات منفردة على هامش مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ولم يشارك رمضان صبحي في مباراة "إطلع بره" الأخيرة بدوري ابطال افريقيا لإراحته.
وبدأ الاهلي اليوم، الثلاثاء، استئناف تدريباته بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق والتى امتدت لـ3 أيام، عقب انتهاء مباراة "اطلع برة" بطل جنوب السودان التى أقيمت يوم الجمعة الماضى فى إياب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى فاز فيها الأحمر بنتيجة 9 / صفر.
ويبدأ الأهلى استعداداته لمواجهة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى دور الـ32 ببطولة أفريقيا في مباراة الذهاب أحد أيام 13-14-15 من سبتمبر المقبل والذي يقام خارج مصر، بينما تقام مباراة العودة في مصر أحد أيام 27-28-29 من الشهر ذاته.
فيما عقد محمد يوسف المدير الفني المؤقت محاضرة مع لاعبي الفريق قبل إنطلاق المران للحديث حول بعض الأمور الخاصة بالفريق.
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