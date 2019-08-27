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شكرا لقرائتكم الزمالك يخطر أيمن حفني بموعد حسم رحيله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتفاوض مسئولو المقاصة مع الزمالك حول قيمة ضم أيمن حفني بشكل نهائي من القلعة البيضاء إلا إن عدم توصل الطرفان لقيمة مالية مرضية للجانبين أدي إلي انتظار مباراة الفريقان لحسم الصفقة خاصة إن التركيز حاليا في القلعة البيضاء حول المباراة المنتظرة مع الفريق الفيومي.
ويمتلك حفني عرضان من الإسماعيلي والمصري بجانب عرض المقاصة وفيما يتردد بشأن دخول المقاولون العرب في مفاوضات حول ضمه قال مصدر مقرب من حفني إنه لا يعلم شيئا عن ذلك الأمر ولا يوجد عرضا وصل إليه وإن تركيزه فقط في التفاوض حول عودته للفريق الفيومي.
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