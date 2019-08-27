شكرا لقرائتكم شريف إكرامى يخضع لتدريبات نارية بمران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى شريف إكرامي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية، اليوم، تحت إشراف طارق سليمان، مدرب الحراس.

جاء ذلك قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم، مساء اليوم، على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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وخاض إكرامي تدريبات منفردة، اشتملت على جانب بدني قبل مشاركته في مران، تحت إشراف مدرب الحراس، وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من فترة تجهيز الحارس للمشاركة الجماعية.

وخاض حراس مرمى الفريق تدريبات قوية، في بداية التحضير لمواجهة كانو سبورت، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا التي تقام في غينيا الاستوائية.