شكرا لقرائتكم هل غياب وليد ازارو عن تدريبات الأهلى لها علاقة برحيله؟!... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغيّب وليد آزارو مهاجم الاهلي عن مران الفريق الجماعي المُقام حالياً على ملعب التتش.

وبدأ الاهلي اليوم، الثلاثاء، استئناف تدريباته بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق والتى امتدت لـ3 أيام، عقب انتهاء مباراة "اطلع برة" بطل جنوب السودان التى أقيمت يوم الجمعة الماضى فى إياب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى فاز فيها الأحمر بنتيجة 9 / صفر.

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ويبدأ الأهلى استعداداته لمواجهة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى دور الـ32 ببطولة أفريقيا في مباراة الذهاب أحد أيام 13-14-15 من سبتمبر المقبل والذي يقام خارج مصر، بينما تقام مباراة العودة في مصر أحد أيام 27-28-29 من الشهر ذاته.

كما واصل محمد محمود لاعب الفريق أداء برنامج تاهيلي للتعافي من جراحة الرباط الصليبي التى أجراها قبل عدة أشهر.