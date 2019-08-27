شكرا لقرائتكم وفاة والد جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توفى ظهر اليوم والد الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والتى تم تشكيلها بقرار من الفيفا الأسبوع الماضى. وغادر جمال محمد على اجتماع لجنة المسابقات المنعقد بمقر الاتحاد متجها إلى سوهاج للمشاركة فى جنازة والده. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن اختيار لجنة مكونة من خمسة أفراد، لإدارة شئون اتحاد الكرة المصري بعد استقالة مجلس الإدارة السابق بقيادة هاني أبو ريدة، مكونة من عمرو الجنايني رئيسًا، جمال محمد علي نائبًا للرئيس، وعضوبة كلا من سحر عبد الحق، محمد فضل، وأحمد عبد الله.

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