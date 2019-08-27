شكرا لقرائتكم الأهلى يبدأ الاستعداد لكانو سبورت بتدريبات بدنية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه، مساء اليوم، على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب مواجهة "اطلع بره" في إياب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا، والتي حسمها الفريق بتسعة أهداف دون رد.

Advertisements

واشتمل مران الفريق، اليوم، في بداية التحضير لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا على جانب بدني، وفقرة خاصة بالجانب الفني.

كما خاض محمد محمود تدريباتٍ منفردةً، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، وقام اللاعب بتنفيذ البرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للمشاركة الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.