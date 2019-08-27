شكرا لقرائتكم جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة يغيب عن اجتماع الغد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والتى تم تشكيلها بقرار من الفيفا الأسبوع الماضى، عن اجتماع اتحاد الكرة المقرر له غدا الأربعاء لحسم العديد من الملفات العالقة.

ويغيب نائب رئيس الجبلاية عن الاجتماع بسبب وفاة والده اليوم الثلاثاء، وغادر على أثرها اجتماع لجنة المسابقات المنعقد اليوم بمقر الاتحاد متجها إلى سوهاج للمشاركة فى جنازة والده.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن اختيار لجنة مكونة من خمسة أفراد، لإدارة شئون اتحاد الكرة المصري بعد استقالة مجلس الإدارة السابق بقيادة هاني أبو ريدة، مكونة من عمرو الجنايني رئيسًا، جمال محمد علي نائبًا للرئيس، وعضوبة كلا من سحر عبد الحق، محمد فضل، وأحمد عبد الله.