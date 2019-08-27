شكرا لقرائتكم ناشئو الريشة الطائرة يحصدون 8 ميداليات في البطولة العربية بالأردن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استطاع المنتخب الوطني لناشئي الريشة الطائرة في حصد 8 ميداليات خلال مشاركته بالبطولة العربية والتي أقيمت بالأردن خلال الفترة من 24 وحتى 26 أغسطس الجاري.

حيث حصد منتخب الناشئين تحت 15 سنة 4 ميداليات، كما حصل منتخب الناشئين تحت 17 سنة على نفس عدد الميداليات.

وجاء الميداليات على النحو التالي:

منتخب تحت 15 سنة :

حصل عمر محمد رفعت مع زميله محمود محمد حسن على ذهبية زوجي الناشئين، فيما حصد الأخير الميدالية الفضية في منافسات الفردي كما حصد عمر محمد رفعت مع زميلته دانيه ياسر الميدالية الفضية في منافسات زوجي المختلط، وأخيرًا حصلت ريم حمدي على الميدالية البرونزية في منافسات فردي الناشئات.

Advertisements

منتخب تحت 17 سنة:

حصلت جنا هشام وزميلتها ملك باسم على الميدالية الفضية في منافسات زوجي الناشئات، كما حصد الزوجي المكون من يوسف محمد وإسماعيل محمد على الميدالية الفضية في منافسات زوجي الناشئين، أما الزوجي المكون من إسماعيل محمد وجنا هشام فحصلا على الميدالية البرونزية في منافسات الزوجي المختلط، وأخيرًا حصد إسماعيل محمد ويوسف محمد على برونزية فردي الناشئين.

ويشرف على الإدارة الفنية للمنتخب آلاء محمد يوسف المدير الفني، ويساعدها عماد حافظ في منصب المدرب العام.

وحرص هشام التهامي رئيس اتحاد الريشة الطائرة على استقبال المنتخب بمطار القاهرة منذ دقائق.