شكرا لقرائتكم محمد يوسف يرسم خارطة الطريق بمحاضرة قبل انطلاق مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم، مساء اليوم، على ملعب التتش في بداية الإعداد لمواجهة فريق كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. ويسعى يوسف لتجديد دوافع اللاعبين قبل مواجهة بطل غينيا، للاستمرار فى تحقيق الانتصارات بالبطولة الإفريقية. ويستأنف الأهلي تدريباته، مساء اليوم، على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق عقب مواجهة «اطلع بره» بطل جنوب السودان.

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