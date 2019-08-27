المصرى يرفض التعجل فى صفقاته الصيفية المقبلة لهذا السبب...

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جدة - عمرو شويل رفض النادى المصرى البورسعيدى الكشف عن صفقاته الصيفية القادمة وسط حالة من الترقب لدى الجماهير العاشقة للفريق خاصة مع انحصار الصفقات فى الثنائى مفتاح طقطق المهاجم الليبى ومحمد زكريا شيكا لاعب فاركو المنضم من دورى الدرجة الأولى المظاليم.
ويرفض النادى المصرى التعجل فى الصفقات الجديدة بعدما كشف الجهاز الفنى للفريق بقيادة ايهاب جلال، ان الاحتياجات التى يتم على أثرها التعاقد مع اللاعبين خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها مواصفات اللاعب وطريقة أدائه التى يمكن من خلالها افادة البورسعيدى فى الدورى الممتاز الموسم المقبل.
وخرج المصري من ساليتاس البوركينابي من دور الـ32 الموسم الماضي، بعد أن وصل لنصف النهائي في النسخة التي سبقتها.
ويسعى المصرى البورسعيدى الى الظهور بشكل قوى فى الموسم المقبل للحفاظ لعى تواجده بين الأربعة الكبار.
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