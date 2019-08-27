الخطيب والعامري يتفقدان المنشآت الجديدة بفرع الشيخ زايد...

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جدة - عمرو شويل قام محمود الخطيب رئيس الاهلي وبصحبته العامري فاروق نائب رئيس النادي اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية في فرع الشيخ زايد لمتابعة سير العمل بالخطة الإنشائية الخاصة بالفرع والمشروعات التي يجري العمل على الانتهاء منها. وقام المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة بشرح التفاصيل المتعلقة بالمخطط العام الجديد لفرع النادي بالشيخ زايد بعد اعتماده من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشيخ زايد،وتسلم كافة التراخيص الخاصة بالمرحلة الثانية من الخطة الإنشائية بالفرع. Advertisements وقام الخطيب والعامري فاروق بتفقد الموقع المخصص للصالات المغطاة المقترح إنشائها وكذلك المبنى الإداري والمكان الخاص بإنشاء جراج تحت الأرض. ومن المقرر أن يتم عقد عدة اجتماعات خلال الأيام القادمة لمناقشة كافة الترتيبات المتعلقة بالخطة الزمنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تنفيذ المرحلة الجديدة من الإنشاءات وفقا لأفضل المعايير.

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