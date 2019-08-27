شكرا لقرائتكم إسراء أحمد تفوز بفضية وزن 64 برفع الأثقال ونعمة تحصد البرونزية .. صور وفيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجت الرباعة المصرية إسراء أحمد بميدالية فضية جديدة لتضاف إلى رصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. وفازت الرباعة المصرية بالميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال بالخطف في وزن ٦٤ كجم بعدما رفعت ثقلا وزنه ٩٦ كجم. Advertisements

اسراء فيما توجت الرباعة المصرية نعمة سعيد بالميدالية البرونزية في نفس الوزن بعدما رفعت ثقلا وزنه ٩٠ كجم. وفازت الرباعة النيجيرية جوي أوجوبيتي بالميدالية الذهبية بعدما رفعت ثقلا وزنه ٩٧ كجم.

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