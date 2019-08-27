شكرا لقرائتكم المدرب العام سبب تأجيل اعلان اسم المدير الفنى للمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارجأ اتحاد الكرة المصرى برئاسة عمرو الجناينى، الإعلان عن أسم المدير الفنى للمنتخب الوطنى والذى كان مقرر الافصاح عنه فى اجتماع الجبلاية غدا الأربعاء.

وعلم الخليج 365، أن الخلاف على اسم المدرب العام للمنتخب الوطنى فى جهاز حسن شحاتة الذى سيقود الفراعنة خلفا للمدرب المكسيكى المقال خافيير أجيرى، هو سر تأجيل اعلان الجهاز الفنى للمنتخب.

واستعبد اتحاد الكرة جميع الأسماء المرشحة لمنصب المدير الفنى للمنتخب، وتم الاستقرار على حسن شحاته بمفرده لهذا المنصب ومعه محمد شوقى مدرب مساعد وعصام الحضرى مدرب حراس مرمى، لكن الخلاف على أسم المدرب العام مازال قائما.

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ويعتبر حمادة صدقى أقرب المرشحين لمنصب المدرب العام، لكن عدد من افراد اللجنة الخماسية المكلفة بادارة الجبلاية يرشحون مدرب آخر يقود أحد أندية الدورى الممتاز حاليا لمعاونة المعلم حسن شحاتة فى مهمته الجديدة.

ومازالت الاتصالات جارية بين عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة، وبين الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لحسم اسم المدرب العام للفراعنة.