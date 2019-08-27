الشطرنج يحصد ذهبيتان في الفردي السريع بدورة الألعاب الأفريقية...

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جدة - عمرو شويل حصدت البعثة المصرية للشطرنج الميدالية الذهبية بمنافسات الفردي السريع بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب. Advertisements وفاز أحمد عدلي بالميدالية الذهبية، فيما توج باسم أمين بالميدالية الفضية، كما نوجت شروق وفا بالميدالية الذهبية عن منافسات السيدات. ويضم منتخب الشطرنج كلا من: باسم أمين وأحمد عدلي وشروق وفا وشاهندة وفا. وكان أحمد عدلى قد توج ببطولة أفريقيا الفردية للشطرنج 2019 التي استضافتها تونس فى الفترة بين 8 إلى 18 يوليو الماضي، كما توجت شروق وفا بلقب السيدات ليتأهل الثنائي المصري إلى بطولة العالم.

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