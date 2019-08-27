شكرا لقرائتكم ريناتو سانشيز: تعلمت العمل الجاد في بايرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد البرتغالي ريناتو سانشيز أنه تعلم "الأداء والعمل الجاد" في بايرن ميونخ الألماني الذي تركه الأسبوع الماضي إلى فريق ليل الفرنسي.

وانتقل سانشيز إلى ليل بعد ثلاثة مواسم اتسمت بالمشاركات غير المنتظمة في صفوف بايرن، شهدت كذلك انتقاله بنظام الإعارة إلى سوانزي سيتي المنتمي إلى الدوري الإنجليزي.

ورغم هذا، أشاد اللاعب ببايرن ميونخ، خلال تقديمه لوسائل الإعلام في فرنسا، قائلا: تعلمت في بايرن العمل الجاد وأن أقدم دائما أفضل ما لدي ولا أستسلم أبدا. أعتقد أن لدي الإمكانيات التي تجعلني لاعبا جيدا. أفوز دائما بالألقاب ولكن هدفي هو تحقيق المزيد.