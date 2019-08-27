شووت Star: بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد كورة اونلاين Livehd7 يلا شوت للجوال الشوط الاول الاتحاد...

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مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر kora star بدون تقطيع، ولن يغيب أي لاعب في صفوف اصحاب الارض وسيخوض الفريق المُلقب بـ”النمور” لقاء اليوم بصفوف مكتملة، فيما سيفتقد الزعيم خدمات العديد من اللاعبين المؤثرين أبرزهم كارلوس إدواردو وعمر خربين لعدم انضمامهم بالقائمة الآسيوية، وعبدالله عطيف وصالح الشهري بداعي الإصابة.

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تابعوا البث المباشر لمباراة الاتحاد والهلال اليوم Ittihad vs Hilal على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في حضور جماهيري كبير للغاية للاستمتاع بالكلاسيكو السعودي.

وعلى مستوى النسخة الحالية من المسابقة، يمتلك العميد أكبر عدد من الأهداف بعدما أمطر شباك منافسيه 19 مرة، بينما أحرز الحوت الازرق 14 هدفا في مرمى الخصوم.

كشف المدير الفني للهلال عن تشكيلة اللاعبين التي ستبدأ المباراة وجاءت كالآتي: عبدالله المعيوف – علي البليهي – عبدالله الحافظ – جانغ هيون سوو – ياسر الشهراني – محمد كنو – سلمان الفرج – سالم الدوسري – سيباستيان جيوفينكو – أندريه كاريلو – بافتيمبي جوميز.

التشكيلة الرسمية للاتحاد: حراسة المرمى: فواز القرني، خط الدفاع: حمدان الشمراني – زياد الصحفي – عبدالمحسن فلاته – سعود عبدالحميد، الوسط: إيميليانو فيشيو – عبدالإله المالكي – خالد السميري، ثلاثي الهجوم: لويس خيمينيز – رومارينيو – كارلوس فيلانويفا.