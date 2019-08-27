“تابع” نتيجة مباراة الاتحاد والهلال في دوري أبطال آسيا Ittihad vs Al Hilal| توقيت...

نعرض لزوارنا الكرام نتيجة مباراة الاتحاد والهلال في دوري أبطال آسيا، حيث يحل فريق الهلال السعودي ضيفا على فريق الاتحاد السعودي على أرضية ملعب الملك عبدالله الدولي في إطار مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ونقم لكم في هذا المقال توقيت مباراة الاتحاد والهلال في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة للمباراة، وسنقوم من خلال موقعنا بمتابعة مباراة الاتحاد والهلال لحظة بلحظة.

نتيجة مباراة الاتحاد والهلال في دوري أبطال آسيا

يدخل فريق الاتحاد السعودي مباراة الليلة برغبة في تحقيق الفوز على أرضية ميدانه لمواصلة المشوار والوصول لنصف نهائي البطولة، حيث تمكن فريق الاتحاد من تخطي فريق ذوب آهن آصفهان في دور الستة عشر بمجموع المباراتين 6/4، وكان فريق الاتحاد السعودي قد حقق الانتصار في أول مباريات الدوري السعودي حيث فاز على فريق الرائد بنتيجة 3/1.

على الجانب الآخر يسعى فريق الهلال السعودي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج قواعده قبل مباراة العودة، وكان فريق الهلال السعودي قد تفوق على فريق الأهلي السعودي في دور الستة عشر بمجموع المباراتين 4/3، وقد حقق فريق الهلال الانتصار في مباراته الأولى في الدوري على فريق أبها بنتيجة 4/2.

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توقيت مباراة الاتحاد والهلال والقنوات الناقلة للقاء

تنطلق صافرة بداية لقاء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الليلة بين الاتحاد والهلال على الهواء مباشرة من خلال قناة beIN sport HD 1، وكذلك من خلال تطبيق beIN connect.

وسنقوم عبر موقعنا متابعة مباراة الاتحاد والهلال لحظة بلحظة، فتابعونا.