يلا آسيا شوت .. مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر NEW YouTube رابط ماتش الهلال Al-Hilal ضد...

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رابط مباراة الاتحاد والهلال مباشر عبر موقع بي ان سبورت اتش دي 1

وقد استطاع نادي الهلال السعودي أن يصل إلى هذا المستوى وإلى الدور الربع النهائي بعد أن استطاع أن يستبعد نادي أهلي جدة من البطولة، بث مباشر الهلال والاتحاد يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد كورة ستار بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد اليوم، كورة أون لاين بث مباشر الهلال والاتحاد اليوم كورة لايف، الأسطورة livehd7 بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد يلا شوت الجديد بث مباشر كورة لايف كورة أون لاين بث مباشر الهلال والاتحاد نتيجة مباراة الهلال والاتحاد اليوم في المباراة الأخيرة بينهما، أما نادي الاتحاد فكانت آخر مباراة له في هذه البطولة مع العهد اللبناني واستطاع أن يفوز عليه ويصعد إلى ربع النهائي.

سيتم نقل المباراة عبر مجموعة قنوات BeIN SPORTS القطرية، وتحديداً BeIN HD 1 بأداء صوتي للمعلق حفيظ دراجي، في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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تشكيلة الهلال ضد الاتحاد ستكون كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: ياسر الشهراني، على البليهى، جانج هيون سو، عبد الله الحافظ

الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، سيباستيان جيوفينكو

الهجوم: سالم الدوسري، أندريه كاريلو، بافيتيمبي جوميز

أما تشكيلة الاتحاد :»

حراسة المرمى: جروهي

الدفاع: سعود عبد الحميد، زياد الصحفى، مروان دا كوستا، حمدان الشمراني

الوسط: كريم الأحمدي، خالد السميري، كارلوس فيلانويفا، عبد العزيز البيشى

الهجوم: هارون كمارا، الكساندر بريجوفيتش.

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