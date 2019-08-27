حصري Now: مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر Yalla bein كورة اونلاين تابع الاسطورة ماتش الهلال...

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مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر kora online، من المقرر أن يقام لقاء الاتحاد ضد الهلال في تمام التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ربع بتوقيت مصر على الهواء من خلال قناة bein sport hd1 بجودة عالية بالتعليق العربي للمعلق حفيظ دراجي وعلى قناة الكأس بتعليق خالد الحدي، تابع لايف الهلال والاتحاد تويتر كورة اون لاين.

الهلال والاتحاد الاسطورة جول العرب، وستكون مهمة الموج الأزرق صعبة للغاية إذا أراد الانتصار على مضيفه اتحاد جدة المتسلح بعاملي الأرض والجمهور وأيضاً نظراً للتفوق التاريخي للعميد على منافسه في البطولات الآسيوية، حيث لعبا الفريقان مرتين خارجياً وكان الفوز من نصيب النمور وهو ما يأمل الضيوف في تغييره.



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وسيرتدي الزعيم قميصه الأزرق الكامل في مواجهة الليلة، كما هو الحال لأصحاب الأرض الذين سيخوضون القمة بالزي الأساسي وذلك حسب الاتفاق الذي حدث بين إدارة الناديين.

تشكيلة الهلال الرسمية أمام الاتحاد هي: حراسة المرمى: عبدالله المعيوف، خط الدفاع: علي البليهي – عبدالله الحافظ – جانغ هيون سوو – ياسر الشهراني، الارتكاز: محمد كنو – سلمان الفرج، الوسط الهجومي: سالم الدوسري – سيباستيان جيوفينكو – أندريه كاريلو، الهجوم: بافتيمبي جوميز.

أعلن مدرب العميد عن تشكيل فريقه: فواز القرني – حمدان الشمراني – زياد الصحفي – عبدالمحسن فلاته – سعود عبدالحميد – إيميليانو فيشيو – عبدالإله المالكي – خالد السميري – لويس خيمينيز – رومارينيو – كارلوس فيلانويفا.