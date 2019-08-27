شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو يغيب عن مران الأهلى الجماعى.. ومران مُنفرد لإكرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيّب وليد أزارو مهاجم الأهلى عن مران الفريق الجماعى المُقام حاليًا على ملعب التتش فيما يخوض شريف إكرامى حارس الفريق مرانًا مُنفردًا مع طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق.

وبدأ الأهلى اليوم، الثلاثاء، استئناف تدريباته بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق والتى امتدت لـ3 أيام، عقب انتهاء مباراة "اطلع برة" بطل جنوب السودان التى أقيمت يوم الجمعة الماضى فى إياب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى فاز فيها الأحمر بنتيجة 9 / صفر.

ويبدأ الأهلى استعداداته لمواجهة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى دور الـ32 ببطولة أفريقيا فى مباراة الذهاب أحد أيام 13-14-15 من سبتمبر المقبل والذى يقام خارج مصر، بينما تقام مباراة العودة فى مصر أحد أيام 27-28-29 من الشهر ذاته.

كما واصل محمد محمود لاعب الفريق أداء برنامج تأهيلي للتعافى من جراحة الرباط الصليبى التى أجراها قبل عدة أشهر.