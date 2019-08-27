شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يهزم الزيد الإماراتي بثنائية محمد شريف وصلاح وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب إنبي بقيادة على ماهر على الزيد الإماراتي، بثنائية نظيفة، فى المباراة الودية التى جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن استعدادات الفريق البترولى لمنافسات النسخة المقبلة من بطولة الدورى الممتاز، سجل ثنائية الفريق البترولى كل من محمد شريف الوافد الجديد للفريق من الأهلى ومحمود صلاح القادم البترولى من بيراميدز.

ومن المقرر أن يخوض فريق إنبي مباراة ودية أمام فريق الإنتاج الحربى فى الرابعة والنصف من عصر السبت المقبل، على ملعب الإنتاج بنادى المصانع بصلاح سالم.

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وكان جهاز إنبى قد قرر دخول معسكر أخير فى الإسكندرية استعدادًا للموسم المقبل، حيث يسافر الفريق البترولى يوم الأحد المقبل، على أن يستمر المعسكر حتى يوم 11 سبتمبر المقبل، ومن المقرر، أن يخوض إنبى مباراة ودية أمام نادى بهتيم يوم 5 سبتمبر المقبل، ثم يواجه نادى المجد المطروحى يوم 9 من الشهر نفسه، وودية أخرى أمام نادى سبورتنج يوم 10 من نفس الشهر، على أن تُقام جميع المباريات على ملعب الفندق ببرج العرب.