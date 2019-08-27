شكرا لقرائتكم خبر عن مران منفرد لرمضان صبحى فى الأهلى ومحمد يوسف يُحاضر اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض رمضان صبحى لاعب الأهلى مرانًا مُنفردًا على هامش مران الفريق المقام حاليًا على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل حيث لم يشارك رمضان صبحى فى مباراة "إطلع برة" الأخيرة بدورى أبطال أفريقيا لإراحته.

وبدأ الأهلى اليوم، الثلاثاء، استئناف تدريباته بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق والتى امتدت لـ3 أيام، عقب انتهاء مباراة "اطلع برة" بطل جنوب السودان التى أقيمت يوم الجمعة الماضى فى إياب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى فاز فيها الأحمر بنتيجة 9 / صفر.

ويبدأ الأهلى استعداداته لمواجهة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى دور الـ32 ببطولة أفريقيا فى مباراة الذهاب أحد أيام 13-14-15 من سبتمبر المقبل والذى يقام خارج مصر، بينما تقام مباراة العودة فى مصر أحد أيام 27-28-29 من الشهر ذاته.

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فيما عقد محمد يوسف المدير الفنى المؤقت محاضرة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق المران للحديث حول بعض الأمور الخاصة بالفريق.