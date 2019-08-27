شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المؤقتة للجبلاية تؤجل إعلان مدرب الفراعنة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تأجيل منافشة تشكيل الجهاز الفنى للمنتخب الأول إلى جلسة أخرى بخلاف التى سيتم عقدها غداً الأربعاء، وذلك لتخصيص جلسة الغد لمناقشة عدد من الملفات الملحة التى يتطلب ضرورة الانتهاء منها قبل انطلاق الموسم الجديد.
ويأتى قرار التأجيل لرغبة مجلس الإدارة لإخضاع تشكيل جهاز الفراعنة للدراسة وعدم التعجل فيه لضمان التوصل إلى القرار المناسب.
ونظرا لاحتمالات استمرار الجلسة إلى ساعة متأخرة من مساء الغد فلن يعقد مؤتمر صحفى فى أعقاب الجلسة كما جرت العادة، على أن يعلن الاتحاد ما تم التوصل إليه من قرارات فى موعد غايته صباح اليوم التالى، كإجراء يستهدف من ورائه عدم الإعلان عن أى قرار إلا بعد الانتهاء من دراسته واتخاذه بشكل نهائى.
ويكتمل فى اجتماع غد جميع أعضاء اللجنة بانضمام محمد فضل الذى يعود إلى القاهرة اليوم.
منتخب مصر ودع بطولة أمم أفريقيا 2019 من دور الـ16 بعد الخسارة القاتلة أمام منتخب جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شىء لتتم إقالة المكسيكى خافيير أجيرى والجهاز المعاون بالكامل.
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