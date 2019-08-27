صور وفيديو.. إسراء أحمد تفوز بفضية وزن 64 برفع الأثقال ونعمة تحصد البرونزية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت الرباعة المصرية إسراء أحمد بميدالية فضية جديدة لتضاف إلى رصيد البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا فى المغرب. وفازت الرباعة المصرية بالميدالية الفضية فى منافسات رفع الأثقال بالخطف فى وزن 64 كجم بعدما رفعت ثقلاً وزنه 96 كجم. فيما توجت الرباعة المصرية نعمة سعيد بالميدالية البرونزية فى نفس الوزن بعدما رفعت ثقلاً وزنه 90 كجم. Advertisements وفازت الرباعة النيجيرية جوى أوجوبيتى بالميدالية الذهبية بعدما رفعت ثقلا وزنه 97 كجم.

رفع الاثقال

رفع الاثقال

نعمة سعيد

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