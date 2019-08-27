بسنت حميدة تحقق برونزية 100 متر بمنافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت بسنت حميدة الميدالية البرونزية والمركز الثالث في سباق 100 متر عدو في دورة الألعاب الأفريقية المقامة في المغرب. المدير الفني ياسر داوود ومحمد عباس مدرب عدو وياسر فتحي مدرب الجلة وعبد الناصر الخولي مدرب مشي وأيمن بركات مدرب مطرقة وخالد شوقي مدرب مطرقة رجال ونجوى إبراهيم أخصائي علاج طبيعي ونادية حمدي إدارية. يرأس البعثة مجدي عبد البديع وفكري العقل عضوا مجلس إدارة اتحاد القوى وخالد الكينج نائب رئيس الاتحاد والمشرف على البعثة وحضر المنافسات سيف شاهين رئيس الاتحاد. كما حقق محمد عاشور ونارديت إيهاب المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات السلاح المقامة بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، خسر محمد عاشور في مباراة قبل النهائي أمام بطل تونس، وخسرت ناردين إيهاب أمام المصرية سارة نونو التي تأهلت للمباراة النهائية.

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