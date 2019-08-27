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إلغاء معسكر المنتخب الأول في سبتمبر بعد تأجيل إعلان المدرب الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تأكد إلغاء معسكر المنتخب الوطني الأول في شهر سبتمبر المقبل وتحديدا في الفترة من 2 حتى 10 من نفس الشهر، وفقا للأجندة الدولية ، بعدما أجل اتحاد الكرة الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد.

 

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وكانت هناك محاولات لإقامة المعسكر باللاعبين المحليين بعدما تعذر استدعاء المحترفين في المواعيد الرسمية وتحديدا قبل المعسكر بـ15 يوما وفقا للوائح الفيفا.

 

وكان  المعسكر سيقام بدون مباريات ودية بعدما انتهت جميع المنتخبات من تسكين أجندتها في سبتمبر، الا ان اعلان اتحاد الكرة تأجيل الكشف عّن المدرب الجديد أكد إلغاء المعسكر المقبل للمنتخب الاول.

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