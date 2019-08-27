شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كشافة فريق فالنسيا: البطولة أظهرت جيلا جديدا يتميز بطريقة لعبه المهارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحضور المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة الرئيس التنفيذي لشركة أورا العالمية، شهدت فعاليات بطولة كأس ZED لكرة القدم للناشئين منافسات قوية بين الفرق المشاركة والتي تمثل 12 ناديا عالميا، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني للبطولة.

ومن جانبه ، أعرب هيثم محمد، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز عن إعجابه بالمستوى المتميز الذى أظهره اللاعبون المصريون المشاركون فى البطولة، والذي يبشر بميلاد جيل جديد من الناشئين الذين سيساعدون في تدعيم صفوف الأندية المصرية والمنتخب المصري بشكل عام.

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وفي الوقت نفسه، أشاد مارك أوتيرو المدير الفني لأكاديمية نادي فالنسيا لكرة القدم بمستوى التنظيم فى البطولة وبمستوى اللاعبين المشاركين، مشيرا إلى وجود العديد من اللاعبين الواعدين، مؤكدا أن ما يميز اللاعب الناشئ المصري عن الأوروبي هو طريقته المهارية فى اللعب مقابل طريقة اللعب الخططية التي يلتزم بها اللاعبون الأجانب منذ الصغر.