شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سر تأجيل إعلان اسم المدرب الجديد للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارجأ اتحاد الكرة المصرى برئاسة عمرو الجناينى، الإعلان عن اسم المدير الفنى للمنتخب الوطنى الذى كان مقررًا الإفصاح عنه فى اجتماع الجبلاية غدًا الأربعاء.

وعلم سوبر كورة، أن الخلاف على اسم المدرب العام للمنتخب الوطنى فى جهاز حسن شحاتة الذى سيقود الفراعنة خلفًا للمدرب المكسيكى المقال خافيير أجيرى، هو سر تأجيل إعلان الجهاز الفنى للمنتخب.

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