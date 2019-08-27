من هو بلوزداد الجزائرى منافس بيراميدز فى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق بيراميدز مع نظيره بلوزداد الجزائرى فى منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى لقاءى الذهاب والعودة.
وكان بيراميدز قد تأهل الى دور الـ 32 بعد الفوز على ايتوال دو الكونغولى، فى مباراتى الذهاب والعودة بنتيجة 5/1.
وقبل المواجهة المرتقبة نرصد أهم المعلومات عن المنافس الجزائرى:
تأسس النادى الجزائرى عام 1962، وترجع تسميته بهذا الأسم بعد دمج نادى الوداد الرياضى مع نادى أتليتكو بلكور
يتولى تدريب الفريق السيد عبد القادر عمراني، فى ديسمبر 2018 خلفًا للسيد الطاهر شريف الوزاني.
يرتدى الفريق القميص الأبيض وعليه شعار أحمر بحرف الـV نسبة إلى الانتصار
ويسمى أيضًا الفريق بالشباب الكبير بسبب الأرقام القياسية التى لم يسبقه غيره من أندية الجزائر فى تحقيقها.
ويٌعد بلوزداد أكثر الأندية الجزائرية تميزًا من حيث الإنجازات بجانب وفاق سطيف ومولودية الجزائر وشبيبة القبائل، حيث توج بعدة بطولات، وهى الدورى الجزائرى 6 مرات، وكأس الجمهورية 8 مرات، بالإضافة إلى كأس السوبر مرة واحدة والرابطة الوطنية مرة.
بلوزداد هو أول نادى جزائرى يشارك فى بطولة كأس أفريقيا للأندية الأبطال، وكان ذلك موسم 1969 / 1970
من أكثر الأندية مشاركةً في دوري القسم الأول بواقع 55 موسمًا، ومن أشهر نجومه الأسطورة الجزائرية حسان لالماس.
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