شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. أيمن حفنى يرتب أولوياته قبل الرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رتب أيمن حفنى، صانع ألعاب الزمالك، أولوياته فى العروض التى تلقاها مؤخرًا للرحيل عن الزمالك، خاصة أن اللاعب يرغب فى خوض تجربة جديدة خارج أسوار القلعة البيضاء للتأكد من صعوبة الحصول على فرصة للمشاركة فى الوقت الحالى.

وكان الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، وافق على رحيل أيمن حفنى خلال الميركاتو الصيفى الحالى، إلا أن تمسك الإدارة باستمراره مازال يعطل انتقاله للمقاصة.

ويحاول أيمن حفنى، إقناع مسئولى الزمالك بالموافقة على رحيله ولو على سبيل الإعارة، فى ظل يقين اللاعب بصعوبة مشاركته فى المباريات خلال الموسم الجديد، مثلما حدث فى الموسمين الماضيين.

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