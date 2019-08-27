محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، الحكم محمد معروف لإدارة مباراة الزمالك أمام مصر المقاصة التي تقام مساء غدًا، الأربعاء في دور الثمانية من كأس مصر.
ووفقًا لبيان رسمي أصدره اتحاد الكرة، فإن معروف سيدير المباراة ويعاونه كلًا من محمود أبو الرجال وسمير جمال مع أحمد العدوي كحكم رابع.
وسيتواجد الثنائي سعيد حمزة ومحمد سلامة كحكم خامس في المباراة بناء على قرار لجنة الحكام.
وسيلتقي الزمالك مع مصر المقاصة مساء الأربعاء على ملعب برج العرب بالأسكندرية، يلتقي الفائز مع الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يعلن طاقم حكام لقاء الزمالك والمقاصة بكأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.