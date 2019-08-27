اتحاد الكرة يعلن طاقم حكام لقاء الزمالك والمقاصة بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، الحكم محمد معروف لإدارة مباراة الزمالك أمام مصر المقاصة التي تقام مساء غدًا، الأربعاء في دور الثمانية من كأس مصر.

ووفقًا لبيان رسمي أصدره اتحاد الكرة، فإن معروف سيدير المباراة ويعاونه كلًا من محمود أبو الرجال وسمير جمال مع أحمد العدوي كحكم رابع.

وسيتواجد الثنائي سعيد حمزة ومحمد سلامة كحكم خامس في المباراة بناء على قرار لجنة الحكام.

وسيلتقي الزمالك مع مصر المقاصة مساء الأربعاء على ملعب برج العرب بالأسكندرية، يلتقي الفائز مع الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي.