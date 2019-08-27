محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: فاز فريق كييل الألماني على سيدني الأسترالي بنتيجة 41-27، في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقام في السعودية. وبفوز كييل تأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية ليصطدم بالزمالك. Advertisements وتأهل الزمالك لمونديال الأندية بصفته بطل إفريقيا، وسيدني الأسترالي بطل أوقيانوسيا، فيما يشارك فريق كييل بترشيح من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد. وتقام مباراة كييل الألماني أمام الزمالك في دور الثمانية لكأس العالم للاندية في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر الأربعاء. كما تقام الأربعاء بقية مباريات الدور ربع النهائي بمواجهة الوحدة السعودي أمام تاوباتي البرازيلي بطل أندية أمريكا الجنوبية والوسطى، وبرشلونة الإسباني بطل أوروبا في مواجهة الدحيل القطري بطل آسيا، وفاردار المقدوني بطل أوروبا مع الفائز من مباراة مضر السعودي ونيويورك سيتي بطل أندية أمريكا الشمالية والكاريبي.

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كانت هذه تفاصيل خبر مواجهة نارية.. تحديد منافس الزمالك بمونديال اليد.. تعرف على موعد المباراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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