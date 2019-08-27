معروف حكما لمباراة الزمالك ومصر المقاصة

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمد معروف لإدارة مباراة الزمالك ومصرالمقاصة، التي ستقام غدا الأربعاء، ضمن دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ويعاونه محمود أبو الرجال وسمير جمال، واحمد العدوى حكما رابعا، وكل من سعيد حمزة ومحمد سلامة حكما خامسا.
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