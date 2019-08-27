وزير الرياضة يشيد بصعود منتخب ناشئي الطائرة لدور الثمانية في المونديال

أعرب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى عن سعادته البالغة وتقديره للنتائج المشرفة التي يحققها المنتخب المصرى للكرة الطائرة للشباب تحت 19 سنة خلال منافساته في بطولة العالم للكرة الطائرة للشباب تحت 19 سنة والمقامة حالياً بتونس والتي توجت اليوم بصعوده إلى دور الثمانية بعد فوزه الكبير على نظيره النيجيري بثلاثة أشواط مقابل لاشئ.

جاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها وزير الشباب والرياضة مع بعثة المنتخب المصرى للكرة الطائرة للشباب تحت 19 سنة ، وأوضح وزير الرياضة خلال مكالمته أن تلك النتائج جعلت العديد من المنتخبات المصرية مصدر سعادة الملايين من الشعب المصرى وخاصة من عشاق الرياضة المصرية ، مؤكداً

على ضرورة بذل كل جهد ممكن لديهم خلال مباراتهم المقبلة والتي ستقام غداً الأربعاء مع منتخب بيلا روسيا ضمن منافسات دور الثمانية.

وفى سياق متصل ، أكد وزير الرياضة أن الإنجازات التي تحققها المنتخبات المصرية في مختلف المحافل الرياضية الدولية وضع الرياضة المصرية في مكانها الطبيعى بين الكبار في مختلف اللعبات مشيراً أن الدولة تقف خلف أبطالها الرياضيين بكل ما تستطيع من دعم مالى ولوجستى وفنى .