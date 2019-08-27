انطلقت اليوم تصفيات القوس والسهم بدورة الألعاب الأفريقية المقامة بمدينة الرباط بالمغرب، وتصدر لاعبو مصر منافسات اليوم الأول التي تقام في مجمع مولاي رشيد. في تصفيات السيدات تصدرت لاعبة ناميبيا صاحبة برونزيه أولمبياد الشباب و جاءت ريم منصور الثانية وميرا الشماع الثالثه وأمل إسماعيل الرابعة. أولمبياد الشباب و جاءت ريم منصور الثانية وميرا الشماع الثالثه وأمل إسماعيل الرابعة. في منافسات الرجال تصدر يوسف طلبه الأول وشريف أشرف الثالث وبهاء علي السادس. علي السادس. في الترتيب العام فرق مصر في الترتيب الأول حيث تستأنف باقي المنافسات غدا ، وتستمر التصفيات بنظام تجميع النقاط للوصل لمرحلة خروج المغلوب والنهائيات. يقود الفريق المدير الفني ماجد محي ، ويرأس البعثة ريهام سويلم عضو مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر ظهور قوي لمصر في اليوم الأول بمنافسات القوس والسهم بدورة الألعاب الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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