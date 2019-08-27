إسراء أحمد تفوز بفضية وزن ٦٤ برفع الأثقال ونعمة تحصد البرونزية

توجت الرباعة المصرية إسراء أحمد بميدالية فضية جديدة لتضاف إلى رصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب. وفازت الرباعة المصرية بالميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال بالخطف في وزن ٦٤ كجم بعدما رفعت ثقلا وزنه ٩٦ كجم. فيما توجت الرباعة المصرية نعمة سعيد بالميدالية البرونزية في نفس الوزن بعدما رفعت ثقلا وزنه ٩٠ كجم. وفازت الرباعة النيجيرية جوي أوجوبيتي بالميدالية الذهبية بعدما رفعت ثقلا وزنه ٩٧ كجم.

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