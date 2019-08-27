دعوة عاصم خليفة لحضور نهائيات بطولة بلاك بول للاسكواش

تنتهى غدا الأربعاء فعاليات بطولة بلاك بول للاسكواش التى استمرت لمدة 6 أيام شارك خلالها 1337 ناديا مقسمين على 46 ناديا . ستبدا فعاليات اليوم الأخير بداية من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الساعة السادسة على أن تبدأ حفل تسليم الجوائز للفائزين من الساعة والنصف . الساعة الحادية عشر صباحا حتى الساعة السادسة على أن تبدأ حفل تسليم الجوائز للفائزين من الساعة والنصف . وقد وجه محمد رائف الرئيس التنفيذى لنادى بلاك بول الدعوة لعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش لحضور فعاليات حفل الختام وقرر مسئولو نادى بلاك بول منح أصحاب المراكز الأولى جوائز مالية لعمومى رجال وسيدات تقديرا على جهودهم خلال البطولة

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