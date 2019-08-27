كييل الألماني يواجه الزمالك بعد فوزه على بطل أستراليا

تأهل فريق كييل الألماني إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد المقامة بالدمام بالمملكة العربية السعودية وذلك بعد فوزه على فريق جامعة سيدني الأسترالي بنتيجة ٤١ / ٢٧ في أولى مباريات البطولة والتي تسبق حفل الافتتاح جامعة سيدني الأسترالي بنتيجة ٤١ / ٢٧ في أولى مباريات البطولة والتي تسبق حفل الافتتاح وبذلك تأهل كييل الألماني لمواجهة الزمالك في مباراة الدور ربع النهائي مساء الأربعاء يذكر أن فريق كييل الألماني هو أحد أقوى الأندية الأوربية وسبق له الحصول أكثر من مرة على بطولة أوربا والدوري الألماني أقوى الدوريات العالمية

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