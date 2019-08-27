أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين محمد معروف حكمًا لمباراة الزمالك والمقاصة غدا الأربعاء في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر لكرة القدم . في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر لكرة القدم . كان اتحاد الكرة حدد الثامنة مساء غد موعدا للمباراة التي ستقام على ملعب ستاد برج العرب في الإسكندرية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد معروف حكمًا لمباراة الزمالك والمقاصة في الكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.