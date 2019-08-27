بعثة الاتحاد السكندري تصل مطار القاهرة

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى لمطار القاهرة قادمين من الكويت عقب الفوز الغالى الذى حققه لاعبى الفريق الأخضر بقيادة الكابتن طلعت يوسف على فريق العربى الكويتي بهدف نظيف احرزه اللاعب خالد قمر . لاعبى الفريق الأخضر بقيادة الكابتن طلعت يوسف على فريق العربى الكويتي بهدف نظيف احرزه اللاعب خالد قمر . وضمت البعثة التى ترأسها الكابتن إسماعيل محمد عضو المجلس كل من محمد مصيلحى رئيس النادى وكل من إبراهيم شعبان وأحمد عبدالمجيد عضوى المجلس .

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