غدًا.. الأهلي يفتتح المنطقة الترفيهية بفرع مدينة نصر

يفتح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في السادسة مساء غد الأربعاء المنطقة الترفيهية بفرع النادي بمدينة نصر في إطار الخطة الإنشائية التي اعتمدها مجلس الإدارة لتطوير كافة فروع النادي.

قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، إن افتتاح المنطقة الترفيهية بفرع النادي بمدينة نصر، يأتي ضمن الخطة الإنشائية والخدمية الهائلة التي اعتمدها مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ويعكف على تنفيذها منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية في الثلاثين من

نوفمبر ٢٠١٧، والتي تهدف إلى وضع النادي الأهلي في المكانة التي يستحقها، وتقديم أفضل الخدمات التي تليق بأعضاء الجمعية العمومية.

وقال إن الفترة القادمة ستشهد أيضا الانتهاء من العملية الإنشائية الخاصة بمجمع حمام السباحة الجديد في فرع مدينة نصر، إضافة إلى تطوير أسوار النادي ومداخله، سواء في مقر النادي الرئيسي بالجزيرة، أو فرعيه بمدينة نصر والشيخ زايد.

وأضاف المدير التنفيذي أنه قد تم الانتهاء من تطوير مبنى أكاديمية الكرة بفرع مدينة نصر، وكذلك تطوير المبنى الإداري لقطاع الناشئين، ويجري حاليا الانتهاء كافة الأعمال الانشائية، سواء في مقر النادي بالجزيرة أو فرعيه بمدينه نصر والشيخ زايد.

كان مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قد افتتح منطقة المطاعم الجديدة «فود كورت» بفرع النادي بمدينة نصر التي تشتمل على 12 منفذا جديدا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية، وذلك في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والفريق عبد العزيز سيف الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية والرئيس السابق للهيئة العربية للتصنيع.