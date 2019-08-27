11 لاعبًا مهددًا بالغياب عن مباراة العودة بين الهلال والاتحاد

يستعد فريقا الهلال والاتحاد لخوض مباراة مهمة مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا .

هناك 6 لاعبين من فريق الهلال مهددين بالغياب عن مباراة العودة حال تلقيهم الكارت الأصفر في مباراة اليوم .

وضمت قائمة اللاعبين المهددين بالغياب كل من : المهاجم الفرنسى بافميتمبى

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جوميز ، ناصر الدوسري ،هتان باهبري و على ال بليهى .

يغيب عبدالله عطيف بسبب الإصابة التى تعرض لها فى الركبة خلال مباراة الفريق أمام فريق أبها فى افتتاح بطولة الدورى السعودى للمحترفين، و محمد الدوسري لانتقاله إلى صفوف نادى

الرائد السعودى خلال الانتقالات الصيفية الحالي.

بينما يواجه 5 لاعبين فى اتحاد جدة خطر التعرض للانذار الثانى وهم : التشيلى لويس خيمينيز ، حمدان الشمران ، عبد الإله المالكي ، سعود عبدالحميد و الحارس فواز القرني .

من المقرر يستضيف فريق اتحاد جدة مواطنه فريق الهلال السعودى مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الملك عبدالله الرياضى " الجوهرة المشعة" ضمن منافسات ذهاب دورى أبطال آسيا .