يستعد فريقا الهلال والاتحاد لخوض مباراة مهمة مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا .
هناك 6 لاعبين من فريق الهلال مهددين بالغياب عن مباراة العودة حال تلقيهم الكارت الأصفر في مباراة اليوم .
وضمت قائمة اللاعبين المهددين بالغياب كل من : المهاجم الفرنسى بافميتمبى
يغيب عبدالله عطيف بسبب الإصابة التى تعرض لها فى الركبة خلال مباراة الفريق أمام فريق أبها فى افتتاح بطولة الدورى السعودى للمحترفين، و محمد الدوسري لانتقاله إلى صفوف نادىالرائد السعودى خلال الانتقالات الصيفية الحالي.
بينما يواجه 5 لاعبين فى اتحاد جدة خطر التعرض للانذار الثانى وهم : التشيلى لويس خيمينيز ، حمدان الشمران ، عبد الإله المالكي ، سعود عبدالحميد و الحارس فواز القرني .
من المقرر يستضيف فريق اتحاد جدة مواطنه فريق الهلال السعودى مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الملك عبدالله الرياضى " الجوهرة المشعة" ضمن منافسات ذهاب دورى أبطال آسيا .
كانت هذه تفاصيل خبر 11 لاعبًا مهددًا بالغياب عن مباراة العودة بين الهلال والاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.