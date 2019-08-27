برشلونة يُشعل حرب التعاقد مع نيمار بورقة مُغرية لباريس

يُحارب كل طرف من أطراف الصراع المثير على توقيع البرازيلي “نيمار جونيور” بطرقه الخاصة، على أمل اتمام الصفقة قبل ساعات من بدء “ديدلاين” الميركاتو الصيفي الأوروبي يوم الأول من سبتمبر المقبل.

ريال مدريد يحاول منذ نهاية الأسبوع الماضي لإقناع باريس سان جيرمان بالبيع مقابل 100 مليون يورو بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين هم “جاريث بيل وكيلور نافاس وخاميس رودريجيز”.

لكن باريس رفض العرض، بحجة تراجع القيمة السوقية للاعبين المذكورين، مطالبًا بإدخال صانع الألعاب الدولي الإسباني “إيسكو” في الصفقة بدلاص من جاريث بيل.

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واستغلت إدارة برشلونة، اليوم الثلاثاء، عدم توصل الريال لحل مع باريس سان جيرمان، وقرر ارسال مدير تعاقداته “بلال أبيدال” إلى العاصمة الفرنسية لحسم الصفقة لصالح العملاق الكتالوني.

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وادعت قناة كواتروا الإسبانية أن رئيس البرسا “خوسيه ماريا بارتوميو” حرص على عقد اجتماع مغلق مع بلال أبيدال اليوم الثلاثاء لاخباره بإمكانية التلويح بورقة “إيفان راكيتيتش” أثناء تفاوضه مع إدارة باريس بخصوص إعادة نيمار إلى ملعب كامب نو يوم الديدلاين، ليكون جزءًا من الصفقة مع لاعب آخر لم تكشف عنه القناة.

ويود برشلونة بهذه الخطوة، إغراء باريس سان جيرمان الراغب في ضم لاعب وسط إرتكاز متقدم يستطيع ملء الفراغ الذي خلفه الرحيل المجاني للاعب الفرنسي “آدريان رابيو” إلى يوفنتوس في وقت سابق من الميركاتو الصيفي الحالي.

ومن المعروف أن أسهم الكرواتي إيفان راكيتيتش ستتراجع في التشكيل الأساسي للبلوجرانا هذا الموسم مع تأقلم الوافد الجيد “فرينكي دي يونج” مع ثنائي الوسط “آرثر ميلو وسيرجيو بوسكيتش”.

ويُفكر برشلونة في التضحية بإيفان راكيتيتش هذا الصيف، والإبقاء على الدولي التشيلي آرتورو فيدال، المنضم في الميركاتو الصيفي 2018 من صفوف بايرن ميونخ مقابل مبلغ فاق الـ 40 مليون يورو.