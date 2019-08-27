آدم وناس يختار الرحيل عن نابولي بعد سرقة رقمه

اختار لاعب الوسط الجزائري الشاب “آدم وناس” مغادرة نادي نابولي الإيطالي قبل الديدلاين، والانتقال إلى صفوف نادي نيس الفرنسي، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري بعد سرقة رقمه من قبل اللاعب الدولي المكسيكي “هيرفينج لوزانو” الذي وصل للتو إلى سان باولو قادمًا من إيندهوفن الهولندي.

نجم المكسيك في مونديال 2018 “لوزانو” الذي كلف انضمامه أكثر من 40 مليون يورو، طلب الحصول على رقم آدم وناس “11” ونفذت إدارة النادي طلبه هذا الأسبوع، الأمر الذي اعتبره وناس إهانة غير مقبولة ليقرر تنشيط مفاوضاته مع الأندية الراغبة في ضمه.

وقال الصحفي الرياضي الإيطالي المتخصص في أخبار الميركاتو الإيطالي “جيانلوكا دي مارزيو” أن إدارة نادي نيس تفوقت على كالياري في مفاوضاتها مع آدم وناس.

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وأضاف “أثق في انتقال آدم وناس إلى نيس الفرنسي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء”.

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وجلس آدم وناس على دكة بدلاء نابولي معظم فترات موسم 2019/2018، وكان يحاول في كل مباراة يحصل فيها على فرصة أن يُثبت نفسه للمدير الفني المخضرم “كارلو أنشيلوتي”.

لكن دكة البدلاء لم تؤثر على استعداد اللاعب صاحب الـ 22 عامًا للمشاركة مع منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2019، حيث سجل وصنع الأهداف، وكان له دور بارز في التتويج بلقب البطولة، جنبًا إلى جنب البلايلي وبغداد بونجاح وسفيان فيجولي وعدلان قديورة ورامي بنسبعيني.

ولم تعد الأموال عائقًا في السوق بالنسبة للنادي الفرنسي للتوقيع مع آدم وناس، بعد أن سيطر عليه الملياردير الإنجليزي السير جيم راتكليف مؤخرًا.

وولد آدم وناس وترعرع في فرنسا قبل إلتحاقه بصفوف نابولي، وكانت له صولات وجولات مع نادي بوردو.